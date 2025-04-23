Весившая около 140 килограммов рэперша Lizzo назвала секрет экстремального похудения

Певица Lizzo заменила сладкое миндальным маслом ради похудения

Американская рэперша Мелисса Вивиан Джефферсон, более известная как Lizzo (Лиззо), которая весила около 140 килограммов, назвала секрет экстремального похудения. Трансляцию 36-летней певицы в TikTok цитирует издание People.

По словам певицы, она снизила свой индекс массы тела на 10,5 и потеряла 16 процентов жира в организме. Lizzo объяснила, что стала избегать сладкого по утрам и заменила такие угощения другими, более здоровыми — например, тостами с миндальным маслом. Исполнительница также вспомнила, что когда-то выпивала по два-три больших напитка Starbucks в день, но перестала, узнав об их калорийности.

Lizzo отметила, что не считает подсчет калорий полезным для здоровья, но использует его «как инструмент для борьбы с американской системой питания». Также в наборе веса певица упрекнула свою тревожность. «Я любила отвлекаться на людей. Я любила отвлекаться на еду. Я любила отвлекаться на выпивку. Я любила отвлекаться на проблемы, которые сама создавала. И я перестала это делать, сосредоточившись на себе», — призналась звезда. Lizzo добавила, что справиться с тревожностью ей помогли медитации.

Lizzo, прославившаяся как бодипозитивная артистка, начала худеть в 2023 году. В 2024 певица рассказала, что посещает спортзал.