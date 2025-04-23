Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:32, 23 апреля 2025Забота о себе

Весившая около 140 килограммов рэперша Lizzo назвала секрет экстремального похудения

Певица Lizzo заменила сладкое миндальным маслом ради похудения
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Американская рэперша Мелисса Вивиан Джефферсон, более известная как Lizzo (Лиззо), которая весила около 140 килограммов, назвала секрет экстремального похудения. Трансляцию 36-летней певицы в TikTok цитирует издание People.

По словам певицы, она снизила свой индекс массы тела на 10,5 и потеряла 16 процентов жира в организме. Lizzo объяснила, что стала избегать сладкого по утрам и заменила такие угощения другими, более здоровыми — например, тостами с миндальным маслом. Исполнительница также вспомнила, что когда-то выпивала по два-три больших напитка Starbucks в день, но перестала, узнав об их калорийности.

Lizzo отметила, что не считает подсчет калорий полезным для здоровья, но использует его «как инструмент для борьбы с американской системой питания». Также в наборе веса певица упрекнула свою тревожность. «Я любила отвлекаться на людей. Я любила отвлекаться на еду. Я любила отвлекаться на выпивку. Я любила отвлекаться на проблемы, которые сама создавала. И я перестала это делать, сосредоточившись на себе», — призналась звезда. Lizzo добавила, что справиться с тревожностью ей помогли медитации.

Материалы по теме:
«Россияне не особенно склонны заботиться о своем здоровье» Диетолог развенчивает популярные мифы о здоровом образе жизни
«Россияне не особенно склонны заботиться о своем здоровье»Диетолог развенчивает популярные мифы о здоровом образе жизни
14 апреля 2017
Вот это Тело Личный тренер супермодели 90-х Эль Макферсон раскрыл секреты ее физической формы
Вот это ТелоЛичный тренер супермодели 90-х Эль Макферсон раскрыл секреты ее физической формы
18 марта 2017

Lizzo, прославившаяся как бодипозитивная артистка, начала худеть в 2023 году. В 2024 певица рассказала, что посещает спортзал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Может воевать еще три года, прежде чем потеряет всю страну». Трамп раскритиковал Зеленского из-за вреда переговорам по Украине

    Беспилотники начнут доставлять лекарства и анализы в больницы одного российского города

    В России после обнаружения квартиры с десятком истерзанных тел животных возбудили дело

    Песков рассказал о желании Зеленского стать центром «всего антироссийского»

    В Кремле не увидели проблем с передачей идущих в Европу газопроводов под контроль США

    В Раде нецензурно описали ситуацию после встречи в Лондоне

    Жена российского миллиардера снялась в трусах

    Песков предрек Европе большую боль из-за поддержки Украины

    Медведев отреагировал на слова Трампа о Крыме

    Европейский дипломат раскрыл детали отправки миротворцев на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости