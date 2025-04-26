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21:45, 26 апреля 2025Россия

Украину обвинили в удерживании мирных жителей Курской области

Омбудсмен Москалькова: Украина удерживает 52 жителей Курской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Украина до сих пор удерживает 52 мирных жителя, вывезенных Вооруженными силами страны (ВСУ) с территории Курской области. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

Омбудсмен указала, что Киев тем самым нарушает международные нормы и принципы справедливости и человечности.

26 апреля стало известно о полном освобождении Курской области. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что вместе с российскими войсками в боях участвовали военнослужащие из КНДР.

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