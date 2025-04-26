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20:56, 26 апреля 2025Бывший СССР

Эстония освободила следовавший в Россию танкер

ERR: Эстония освободила танкер Kiwala после устранения нарушений
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gianluca Balloni / Handout / Reuters

Задержанный 11 апреля танкер Kiwala, по имеющимся данным следовавший в российский порт Усть-Луга, устранил выявленные нарушения и может покинуть Эстонию. Об этом сообщил директор морской службы департамента транспорта прибалтийской страны Кристьян Труу, передает ERR.

Завершаются последние процедуры, затем судно сможет уйти из порта Мууга.

Командующий военно-морскими силами страны, коммодор Иво Вярк сообщил о задержании судна 11 апреля. Таллин заподозрил, что судно не имеет государственного флага и страховки и находится под санкциями ЕС. На борту находились 24 человека. Капитан, как сообщалось, гражданин Китая, а остальная часть экипажа, предположительно, граждане Мьянмы.

Как уточняла ERR, на Kiwala зафиксировали порядка 40 нарушений. Из них 29 являются серьезным основанием задержать танкер. «Большинство из них (23 нарушения) касались документации, остальные — системы обеспечения безопасности судоходства, подготовки экипажа к аварийным ситуациям, а также технических неисправностей», — отмечали источники.

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