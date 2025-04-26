Маск поддержал призыв Трампа положить конец конфликту на Украине

Маск поддержал призыв Трампа положить конец украинскому конфликту

Американский миллиардер и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск в соцсети X поддержал призыв американского лидера Дональда Трампа положить конец конфликту на Украине.

«Пришло время положить конец бойне», — заявил Маск. К публикации он прикрепил скриншот поста Трампа о его визите в Рим и намерении встретиться с российскими и украинскими представителями.

Ранее американский президент заявил, что большая часть пунктов сделки по Украине согласована. Политик подчеркнул, что стороны конфликта должны встретиться на высоком уровне. Он призвал немедленно прекратить кровопролитие.

