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03:01, 26 апреля 2025Мир

Маск поддержал призыв Трампа положить конец конфликту на Украине

Маск поддержал призыв Трампа положить конец украинскому конфликту
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Imago-images / Globallookpress.com

Американский миллиардер и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск в соцсети X поддержал призыв американского лидера Дональда Трампа положить конец конфликту на Украине.

«Пришло время положить конец бойне», — заявил Маск. К публикации он прикрепил скриншот поста Трампа о его визите в Рим и намерении встретиться с российскими и украинскими представителями.

Ранее американский президент заявил, что большая часть пунктов сделки по Украине согласована. Политик подчеркнул, что стороны конфликта должны встретиться на высоком уровне. Он призвал немедленно прекратить кровопролитие.

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