Журналист Боуз: Трамп выиграет от мира, а Зеленский потеряет все

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Дональд Трамп не могут договориться, так как в случае заключения мира выиграет только американский лидер. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«Один пытается положить конец войне, другой отчаянно старается ее продлить. Один из них выиграет от мира, другой все потеряет», — написал он.

По его мнению, Зеленскому нельзя доверять, так как он является марионеткой Европы и Великобритании.

Ранее Зеленский встретился с Трампом в Риме перед похоронами Франциска впервые после перепалки в Белом доме. Зеленский также появился на церемонии прощания и присоединился к супруге Елене.