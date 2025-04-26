Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:01, 26 апреля 2025Интернет и СМИ

На Западе оценили перспективы переговоров Трампа и Зеленского

Журналист Боуз: Трамп выиграет от мира, а Зеленский потеряет все
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Дональд Трамп не могут договориться, так как в случае заключения мира выиграет только американский лидер. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«Один пытается положить конец войне, другой отчаянно старается ее продлить. Один из них выиграет от мира, другой все потеряет», — написал он.

По его мнению, Зеленскому нельзя доверять, так как он является марионеткой Европы и Великобритании.

Ранее Зеленский встретился с Трампом в Риме перед похоронами Франциска впервые после перепалки в Белом доме. Зеленский также появился на церемонии прощания и присоединился к супруге Елене.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «С победой!» Путину доложили об освобождении Курской области. Глава Генштаба отдельно поблагодарил военных КНДР

    Трампа обвинили в нарушении дресс-кода на похоронах Папы Римского

    В российском городе семья из четырех человек отравилась угарным газом

    Блогерша побывала в Мексике и развеяла пугающие россиян мифы о стране

    Стало известно о скорой встрече Трампа и фон дер Ляйен

    Ветеран Афганистана пошел на полицейских с пилой, получил пулю и попал на видео

    В Курской области начали проверять заброшенные здания и леса для поиска солдат ВСУ

    Зеленский заявил об историческом значении встречи с Трампом в Ватикане

    Россия столкнулась с нехваткой долларов

    Сирия пообещала США не угрожать Израилю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости