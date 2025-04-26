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17:25, 26 апреля 2025РоссияЭксклюзив

Названы сроки зачистки освобожденных территорий Курской области

Военэксперт Литовкин: На зачистку освобожденных территорий уйдет не менее месяца
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Зачистка освобожденных территорий Курской области подразумевает под собой не только поиск солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), но и целый комплекс мероприятий, отметил военный эксперт Виктор Литовкин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что в Курской области начали проверять заброшенные строения и леса на предмет оставшихся солдат ВСУ. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов в ходе доклада российскому лидеру Владимиру Путину.

Литовкин уточнил, что речь в данном случае идет о Суджанском районе. Он пояснил, что при зачистке территорий необходимо не только найти сбежавших военнослужащих украинской армии, но и выполнить целый комплекс мер. На это, по оценке эксперта, уйдет не меньше месяца.

«Будут проверять, пока все не найдут. Надо понимать, что, кроме солдат ВСУ, там остались минно-взрывные устройства, много трупов и много-много чего еще там надо проверять. На это уйдет не один месяц», — рассказал Литовкин.

Ранее Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области. Также глава Генштаба подчеркнул, что ВС России контролируют более 90 квадратных километров Сумской области.

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