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21:43, 26 апреля 2025Культура

Появились подробности о состоянии Киркорова после получения ожога

Представитель Киркорова о его состоянии после ожога: Чувствует себя замечательно
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress

Российский певец Филипп Киркоров чувствует себя замечательно. Подробности о его состоянии после получения ожога раскрыла ТАСС представительница артиста Екатерина Успенская.

«Чувствует себя замечательно, потому что сегодня второй день концерта, поэтому репетирует весь день, чтобы внести правки в программу. У него все хорошо», — указала она.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге на концерте в большом концертном зале «Октябрьский» на Филиппе Киркорове загорелась куртка во время перформанса с фейерверками. Сначала все шло по плану, однако затем Киркоров вскрикнул и начал двигаться. В итоге фейерверки погасли. После этого исполнитель сказал, что обжегся, и зрители начали ему аплодировать.

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