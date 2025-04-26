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03:36, 26 апреля 2025Экономика

Россиян предупредили об изменениях в выплате пенсий

Депутат Стенякина: График выплат пенсий изменится из-за майских праздников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина («Единая Россия») заявила, что график выплат пенсий россиянам поменяется из-за майских праздников для всех видов ее получения. Ее слова приводит РИА Новости.

Стенякина предупредила россиян об изменениях в выплате пенсий и напомнила, что в начале месяца граждан ожидают две сокращенные рабочие недели.

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«Для тех, кто получает пенсию через банк: если обычная дата выплаты с 1 по 5 мая, пенсию выдадут 29-30 апреля или 5-7 мая, если обычная дата выплаты с 6 по 8 мая, пенсию выдадут в эти же дни (8 мая — нерабочий день, поэтому выплата может быть перенесена), если обычная дата выплаты с 9 по 11 мая, пенсию выдадут 5-7 мая», — объяснила депутат.

До этого декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов заявил, что ряд пенсионеров в апреле получит сразу две выплаты. Их перечислят тем россиянам, кто ждет выплату 1-4 каждого месяца.

Ранее Соцфонд России сообщил о досрочном перечислении выплат за май части пенсионеров. Речь идет о гражданах, которые получают выплаты через банк с 1-го по 5-е число каждого месяца.

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