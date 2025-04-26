Россиянин попытался сбежать из дома по простыням

Mash: В Иркутске мужчина решил сбежать из дома по простыням

В Иркутске мужчина решил сбежать из дома по простыням. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, инцидент произошел на улице Маршала Конева. Подруга заперла мужчину в квартире на ключ. Тогда он сделал канат из постельного белья, и решил спуститься по нему с шестого этажа. Когда россиянин вылез из окна, канат унесло ветром. Он смог забраться обратно.

Соседи вызвали полицию. Сотрудникам мужчина объяснил, что сожительница закрыла дверь и ушла, а у него были срочные дела.

Ранее в Петербурге отвалившаяся стеклянная дверца витрины упала на голову 31-летней сотруднице магазина.