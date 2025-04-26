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06:24, 26 апреля 2025Россия

Российские бойцы пошли на рискованный шаг в попытке не выдать свою позицию

Российские бойцы вызвали огонь на себя, чтобы не выдать свою позицию
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

На покровском направлении российские бойцы заняли позицию, но вскоре к ним навстречу пошли солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тогда военнослужащим армии России пришлось пойти на рискованный шаг, чтобы не дать обнаружить свою позицию. Об этом рассказал боец с позывным Вайс, его цитирует РИА Новости.

По словам Вайса, он вместе со своей группой ушел в подвал одного из домов и оттуда держал связь с сослуживцами при помощи рации, готовясь при необходимости вызвать огонь на себя. «Когда уже они [солдаты ВСУ] начали на наш дом подходить, зачищать, мы по рации прямо и сказали, открывать минометом [огонь] по нашей точке, чтобы мы сами не "спалились"», — рассказал военный.

Он добавил, что после того, как по точке ударили минометы, противник был вынужден отступить. При этом никто из российских солдат не пострадал.

К аналогичному способу прибегли российские пограничники в Белгородской области в марте 2025 года, когда ВСУ попытались атаковать село Поповка. Тогда бойцы России также вызвали огонь на себя.

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