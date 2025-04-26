СК начал расследование расправы бойцами ВСУ над ехавшим за хлебом россиянином

Следственный комитет (СК) России начал расследование расправы, совершенной бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) над ехавшим за хлебом россиянином. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По ее словам, в августе 2024 года группа украинских военных заняла жилые дома в одном из населенных пунктов района и ограничила передвижение местных жителей. «[Они] размещали на их территории военную технику и сооружали наблюдательно-огневые позиции, а также производили обстрелы жилых домов и перерезали линии электропередачи», — говорится в сообщении.
В тот же период бойцы ВСУ, согласно данным следствия, застрелили мужчину, который ехал в магазин за хлебом на велосипеде. Обстоятельства произошедшего расследуются.
Следователи продолжают работать с эвакуированными жителями, осматривать места происшествий и проводить экспертизы найденных вещественных доказательств.
По данному факту Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 205 УК России «Террористический акт».
Ранее следователи возбудили уголовное дело о теракте после обнаружения тел в Церкви Воздвижения Креста Господня в курском селе Черкасское Поречное.
11 марта появилось видео из курского села. У некоторых из жертв отсутствуют конечности. Судя по состоянию останков, тела пролежали несколько дней. Кроме того, в одном из домов российские бойцы нашли инвалида без признаков жизни. По некоторым данным, он подвргся избиениям.