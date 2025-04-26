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16:19, 26 апреля 2025Экономика

Россия нарастила поставки удобрений до максимума за полгода

Евростат сообщил о росте импорта российских удобрений в Европу до 178,8 млн евро
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Georgiy Rozov / Russian Look / Globallookpress.com

В феврале импорт российских удобрений в страны Евросоюза вырос до 178,8 миллиона евро в денежном выражении, что стало максимумом с июля прошлого года. ОБ этом со ссылкой на данные Евростата сообщает РИА Новости.

За месяц поставки выросли на 8,4 процента, а доля российских компаний в общем импорте вновь превысила 25 процентов, дойдя до 26,2 процента. В физическом выражении рост выражен менее заметно — на 1 процент, до 505 тысяч тонн.

Главным покупателем удобрений из России в Европе остается Польша — 68,2 миллиона евро, хотя именно в феврале ее импорт упал на один процент. А вот закупка Румынии увеличилась в 4,6 раза, до 31,2 миллиона евро. Также на десять процентов увеличила импорт Германия, до 21,2 миллиона евро. Больше, чем в Румынию, выросли поставки в Словению — в 5,8 раза, до 5,6 миллиона евро. Самый значительный спад зафиксирован в Греции — в 19 раз, до 108 тысяч евро.

В общей сложности Россия является крупнейшим поставщиком удобрений европейским компаниям. На втором месте с большим отрывом идет Египет (127 миллионов евро), а третьим — Марокко (54,5 миллиона евро).

Ранее в Минпромторге заявили, что поддерживают повышение цен на удобрения для отечественных компаний, потому что текущая стоимость товара, зафиксированная еще в 2021 году, слишком низка и не отвечает современным реалиям. Впрочем, в Минсельхозе выступают против повышения цен, отмечая, что сельхозтоваропроизводители и без того столкнулись с падением прибылей, а новое ухудшение условий приведет к сокращению закупок и падению урожая.

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