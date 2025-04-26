В Германии возмутились из-за запрета участвовать в мероприятиях к 80-летию Победы

Политик Урбан: Посол РФ в ФРГ должен участвовать в мероприятиях ко Дню Победы

Послу России в ФРГ не должны запрещать принимать участие в памятных мероприятиях к 80-летию Победы. Такое мнение выразил лидер парламентской группы «АдГ» в парламенте Саксонии Йорг Урбан в соцсети X.

Урбан напомнил, что во Второй мировой войне Советская Красная Армия заплатила самую большую цену кровью. «Как Министерство иностранных дел может рекомендовать не разрешать российским представителям посещать мемориальные мероприятия», — возмутился политик.

Министерство иностранных дел Германии ранее опубликовало рекомендацию для районов и муниципалитетов воздержаться от приглашения представителей России и Белоруссии на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, приуроченные к 80-летию победы над нацистской Германией.

Ранее издание Tagesspiegel писало, что власти Берлина ожидают, что официальные представители России и Белоруссии не будут принимать участие в памятных мероприятиях, посвященных окончанию Второй мировой войны.

Издание Bild также сообщило, что власти Бранденбурга не хотят допускать посла России Сергея Нечаева к мероприятиям в честь 80-летия Победы и могут выдворить его в случае появления на памятной церемонии. В мемориале Бранденбурга также напомнили, что Германия запретила российскому посольству участвовать в любых памятных церемониях еще в 2022 году.