В Курской области начали проверять заброшенные здания и леса для поиска солдат ВСУ

Герасимов: В Курской области проверяют леса на предмет оставшихся солдат ВСУ

В Курской области начали проверять заброшенные строения и леса на предмет оставшихся солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов в ходе доклада российскому лидеру Владимиру Путину, передает РИА Новости.

Поиски ведутся, чтобы поймать одиночных военнослужащих ВСУ, которые пытаются укрыться на территории России.

Ранее Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области. Также глава Генштаба подчеркнул, что ВС России контролируют более 90 квадратных километров Сумской области.