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15:42, 26 апреля 2025Россия

В российском городе семья из четырех человек отравилась угарным газом

В Кисловодске семья из четырех человек отравилась угарным газом
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал Прокуратуры Ставропольского края

В Ставропольском крае семья из четырех человек отравилась угарным газом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

«По предварительной информации, сегодня, 26 апреля 2025 года, в одной из квартир многоквартирного жилого дома по улице Героев Медиков города Кисловодска произошло отравление угарным газом четырех человек, в том числе двух несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального СУ СК добавили, что одному ребенку было три года, а второму — четыре месяца.

Ранее стало известно, что в Омске 30 детей и несколько учителей отравились творожной запеканкой в школе. У детей и взрослых был приступ диареи после обеда в столовой учебного заведения. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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