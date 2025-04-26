В российском городе семья из четырех человек отравилась угарным газом

В Кисловодске семья из четырех человек отравилась угарным газом

В Ставропольском крае семья из четырех человек отравилась угарным газом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

«По предварительной информации, сегодня, 26 апреля 2025 года, в одной из квартир многоквартирного жилого дома по улице Героев Медиков города Кисловодска произошло отравление угарным газом четырех человек, в том числе двух несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального СУ СК добавили, что одному ребенку было три года, а второму — четыре месяца.

Ранее стало известно, что в Омске 30 детей и несколько учителей отравились творожной запеканкой в школе. У детей и взрослых был приступ диареи после обеда в столовой учебного заведения. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.