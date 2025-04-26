ВС РФ разрешил ножи для самообороны при угрозе детям и если нападавших много

Верховный суд разрешил россиянам использовать ножи для самообороны при двух условиях: если нападавших много и опасность грозит и детям. Об этом сообщает РИА Новости.

Поводом для разъяснения стало дело жителя Твери. Во время семейного праздника один из гостей вступил в конфликт с соседкой. Та позвонила сыну, и он приехал выяснять отношения пьяным и вместе с двумя друзьями. Мужчины взяли палки ворвались во двор, они стали избивать предполагаемого обидчика и хозяина дома, который держал на руках маленькую дочь.

Последний схватил со стола нож и нанес им удары нападавшим. Все трое не выжили. Следствие вменило ему статью 105 УК РФ, максимальное наказание по которой предусмотрено вплоть до пожизненного заключения. Тем не менее суд оправдал мужчину, посчитав его действия самообороной.

Дело дошло до Верховного суда, когда вторая сторона пыталась оспорить приговор. Однако высшая инстанция сочла квалификацию верной. В разъяснении указано, что количество нападавших, их агрессивное поведение, присутствие малолетних детей дали право хозяину дома принять меры для защиты себя и членов своей семьи.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала 18-летнего местного жителя, который взял нож и напал на пьяного сожителя матери. Согласно заявлению задержанного, он действовал в целях самообороны.