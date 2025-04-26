РИА Новости: ВСУ убили сдавшегося в плен РФ 20-летнего боевика «Правого сектора»

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) на покровском направлении убили сдавшегося в российский плен 20-летнего боевика украинской националистической организации «Правый сектор» (запрещена в России как террористическая и экстремистская). Об этом сообщает РИА Новости.

Боец 60-го отдельного мотострелкового батальона (ОМСБ) 51-й армии ВС РФ с позывным Киндер рассказал, что ВСУ убили боевика «Правого сектора», атаковав группу эвакуации.

«Начали его эвакуировать сразу же, потому что ценный кадр, нужно было допросить. Не дошли мы туда», — отметил российский военный.

Киндер добавил, что раненого пленного эвакуировали еще несколько километров, но из-за большой потери крови он умер.

Ранее российский военный с позывным Лега рассказал о пытках в украинском СИЗО. «В киевском СИЗО украинский хирург с медсестрой без обезболивания резали мне ногу — по живому. Держали пятеро. Из полотенца сделали кляп», — сказал он.