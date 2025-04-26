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00:16, 26 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о наличии американских компонентов в ударившей по Киеву ракете

Зеленский: В ударившей по Киеву ракете были американские компоненты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети X заявил о наличии американских компонентов в ракете, которой был нанесен удар по Киеву.

«В ракете было по меньшей мере 116 компонентов, полученных из других стран. И большинство из них, к сожалению, были произведены американскими компаниями», — написал политик.

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 24 апреля нанесли комбинированный удар по объектам Украины. Военкоры назвали атаку одной из самых мощных за всю историю спецоперации. Глава МИД Украины Андрей Сибига подтвердил данные об ударе. «Россия совершила массированную ракетную и беспилотную атаку на Украину (...) [Москва] стремится только к продолжению конфликта. Слабость и уступки не остановят ее», — указал он.

Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен российским ударом по Киеву. «В этом нет необходимости и очень неподходящее время. Владимир, остановись!» — призвал американский лидер.

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