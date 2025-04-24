«Владимир, остановись!» Трамп недоволен ударом России по Киеву и вновь призывает к миру

Трамп призвал Путина к миру после ударов ВС России по Киеву

Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен российским ударом по Киеву, нанесенным в ночь на 24 апреля.

В этом нет необходимости и очень неподходящее время. Владимир, остановись! Дональд Трамп президент США

Он также заявил о жертвах в 5000 солдат каждую неделю и вновь призвал российского президента заключить мирное соглашение.

Удар по Киеву назвали одним из самых мощных с начала СВО

Сообщения о взрывах в Киеве стали поступать вскоре после полуночи. Мэр города Виталий Кличко проинформировал о работе средств противовоздушной обороны, незадолго до этого на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Были зафиксированы массированные пуски крылатых ракет «Калибр», ОТРК «Искандер-М» и ударных беспилотников «Герань-2» из акватории Черного моря. Telegram-канал «Военкоры Русской весны» выяснил, что семь стратегических бомбардировщиков ВКС России летели к пусковым рубежам.

Украинский блогер Анатолий Шарий подтвердил «очень сильные» прилеты по столице, где потом начались пожары. Также взрывы прозвучали в Харькове, Днепропетровске, Запорожье и Павлограде.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Утром Минобороны РФ подтвердило массированный удар высокоточным оружием большой дальности, а также БПЛА. По его утверждению, целью ударов были предприятия авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, производства ракетного топлива и порохов.

Военкор Александр Коц добавил, что в Харькове ракеты прилетели по заводу транспортного машиностроения, который используется как рембаза для бронетехники. Также под удар попало промышленное предприятие в Павлограде, использовавшееся в военных целях административное здание в Запорожье и железнодорожная инфраструктура в Житомире, Киеве и Харькове.

Атаку назвали одной из самых мощных на украинские объекты в текущем году. В свою очередь, военный обозреватель Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo заявил, что ВС РФ провели самую масштабную за всю историю спецоперации атаку по объектам, расположенным в столице Украины.

В Кремле напомнили о завершении пасхального перемирия

Песков, комментируя атаку, снова отметил, что ВС РФ «наносят удары по военным и околовоенным целям» на Украине, выполняя поставленные президентом задачи.

Он также напомнил о завершении пасхального перемирия и что за эти двое суток ВСУ неоднократно нарушали режим прекращения огня.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига посчитал, что ночные удары доказывают, что РФ не стремится к урегулированию конфликта, и вновь призвал другие страны надавить на Россию. «Россия совершила массированную ракетную и беспилотную атаку на Украину (...) [Москва] стремится только к продолжению конфликта. Слабость и уступки не остановят ее», — высказался он.