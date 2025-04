«Пошел прогрев». В России прокомментировали изложенный на Западе «план Путина» по остановке боевых действий на Украине

Военкор Коц усомнился в реальности «плана Путина» о прекращении боевых действий

Газета The Financial Times 22 апреля сообщила, что Россия якобы предложила Соединенным Штатам прекратить боевые действия по всей линии боевого соприкосновения. По ее данным, это предложение действительно в рамках мирного урегулирования украинского кризиса.

В ответ на это США якобы готовы признать Крым российским, а также согласиться с тем, что некоторые части ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей находятся под контролем России.

На эту новость оперативно начали реагировать военкоры.

Прогрев переговорной недели

Военкор Александр Коц заявил, что публикации иностранных источников о планах России и лидера страны Владимира Путина — не более чем «прогрев переговорной недели».

Он пояснил, что до The Financial Times различную информацию, например, о готовности президента США Дональда Трампа признать Крым российским или о готовности Киева отказаться от 20 процентов территории без юридического признания их российского статуса, публиковали такие газеты, как The Wall Street Journal и The New York Times.

Коц усомнился и в предложении Путина, согласно которому США якобы должны признать Крым, а взамен на это Россия откажется от притязаний на оставшиеся части четырех регионов.

Юридически мы от «притязаний» отказаться не можем, потому что это — часть России по Конституции. В худшем случае — можем оставить за собой право добиваться их возвращения дипломатическим путем Александр Коц военкор

Аналогичного мнения придерживается и Telegram-канал «Военный Осведомитель», называя все подобные публикации «очередными предпереговорными вбросами со ссылками на никому неизвестные секретные источники».

Зеленский останется без большой помощи

Андрей Руденко, военкор ВГТРК, в свою очередь написал, что президента Украины Владимира Зеленского ждет незавидное будущее. По его мнению, украинский лидер отвергнет любые предложения мирного урегулирования, в результате чего Киев лишится большой поддержки.

У него [Зеленского] останутся в партнерах европейские шакалы, которые спят и видят, как разорвать тушку убитой Украины Андрей Руденко военкор

Руденко отмечает, что воевать за Украину никто из оставшихся партнеров в итоге не станет.

Что ответили на информацию о предложении прекратить боевые действия в Кремле?

После появления публикации The Financial Times комментарий относительно нее дал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он призвал всех ориентироваться только на первоисточники, отметив, что в медиапространстве можно встретить большое количество фейков.

Сейчас публикуется много фейков, в том числе их публикуют и уважаемые издания Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

Военкор Кирилл Федоров кратко ответил на эти новости, поблагодарив Пескова за то, что он «фейк и вброс назвал фейком и вбросом».

Что известно о контактах России и США по Украине

11 апреля Россию посетил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Он встретился с Путиным, диалог политиков продлился 4,5 часа. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт тогда заявила, что переговоры стали очередным шагом на пути к мирному урегулированию на Украине.

Об этих переговорах доложили американскому лидеру Дональду Трампу. Он назвал их «очень хорошими», подчеркнув, что в ближайшее время предоставит полную информацию об их содержании.

22 апреля помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что в течение текущей недели Уиткофф вновь посетит Россию. Позднее эту информацию подтвердил и Белый дом.