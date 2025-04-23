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21:41, 22 апреля 2025Россия

Военкор дал прогноз касательно будущего Зеленского

Военкор Руденко: Зеленский останется без большой поддержки
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Nina Liashonok / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, откажется от предложения мирного урегулирования конфликта, в результате чего лишится большой поддержки. Такой прогноз касательно его будущего дал военкор Андрей Руденко в Telegram-канале.

«У него останутся в партнерах европейские шакалы, которые спят и видят, как разорвать тушку убитой Украины», — считает военкор. При этом он подчеркивает, что никто из оставшихся партнеров не станет воевать на стороне Киева.

Ранее Зеленский заявил, что Киев готов к любым переговорам с Москвой после того, как будет достигнуто полное прекращение огня. При этом президент Украины до сих пор не отменил собственный указ об их запрете.

До этого украинский лидер анонсировал обсуждение в Лондоне полного прекращения огня на Украине.

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