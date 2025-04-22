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21:24, 22 апреля 2025Россия

Зеленский заявил о готовности к любым переговорам с Россией

Зеленский: Киев готов к любым переговорам с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к любым переговорам с Россией после полного прекращения огня, однако он до сих пор не отменил собственный указ об их запрете. Его слова на пресс-конференции приводит РИА Новости.

«Если русские готовы к полному прекращению огня и после полного прекращения огня с пониманием, с какими сроками, мы готовы к любым переговорам с ними, к любым», — отметил Зеленский.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности Владимира Путина к двусторонним переговорам с Украиной по вопросу прекращения огня по гражданским объектам. «Президент Путин неоднократно говорил о своей готовности решать вопросы путем переговоров. И это еще одно повторение этой готовности», — сказал Песков журналистам.

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