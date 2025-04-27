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17:03, 27 апреля 2025Россия

Беспилотники ВСУ снабжали Российскую армию сигаретами и шоколадом

После утраты позиций в ДНР дроны ВСУ снабжали ВС России сигаретами и шоколадом
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

После утраты позиций в Дзержинске Донецкой народной республики (ДНР) беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) снабжали штурмовиков Российской армии сигаретами и шоколадом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на штурмовика 51-й армии с позывным «Каскад».

Он рассказал, что один из военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России взял в плен четыре мобилизованных полицейских стрелка. По его словам, потом они сидели на позиции с нашими военными. Военнослужащий объяснил, что ВС России сразу доложили руководству о наличии пленных. Он отметил, что по определенным причинам вывести их в тыл они не смогли. По его словам, возможности украинцам докладываться и давать какие-то знаки о том, что те в плену, они не давали. «Каскад» отметил, что именно по этой причине дрон ВСУ «Баба Яга» регулярно сбрасывал снабжение и кормил российских военных. «Курили сигареты, пили воду», — сказал он.

Военнослужащий подчеркнул, что ВСУ бесперебойно снабжали провизией, и российские штурмовики продолжали уничтожение украинских боевиков, регулярно получая посылки, в которых был даже шоколад.

Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) применяют новые дроны-камикадзе с усиленным зарядом.

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