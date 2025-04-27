Число пострадавших в результате мощного взрыва в Иране превысило 800

Число погибших в результате мощного взрыва в порту Ирана выросло до 18

Число погибших в результате мощного взрыва в порту Бендер-Аббас на юге Ирана выросло до 18. Об этом сообщает RT со ссылкой на местные власти.

Также говорится о более чем 800 госпитализированных. Губернатор провинции Хормозган Мохаммад Ашури объявил трехдневный траур.

Причина ЧП до сих пор неизвестна. По предварительным данным, взрыв прогремел на складе опасных грузов и химикатов. Источники утверждают, что взрыв произошел из-за хранившегося в порту перхлората натрия, используемого в твердом ракетном топливе.

