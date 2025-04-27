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14:35, 27 апреля 2025Из жизни

Девушка заподозрила бойфренда в измене и отрубила ему безымянный палец

Japan Today: 23-летняя японка отрубила бойфренду палец топориком из ревности
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Richard Atrero de Guzman / Globallookpress.com

В Японии арестовали молодую жительницу Осаки, которая отрубила бойфренду палец из ревности. Об этом пишет Japan Today.

23-летнюю Саки Сато арестовали после того, как в полицию обратился ее возлюбленный. Он рассказал, что девушка напала на него, заподозрив в неверности, и отрубила топориком безымянный палец «чтобы он не смог жениться на другой».

Японка отвергла обвинения и заявила, что молодой человек сам отрубил себе палец. Известно, что пара познакомилась в социальных сетях два года назад. С июля 2024 года они жили вместе. За это время они четырежды консультировались с полицией из-за проблем в отношениях.

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Сато предъявлены обвинения по трем статьям о нападении. Помимо прочего, полицейские, прибывшие в дом молодых людей, заявили, что смартфон и сберегательная книжка мужчины были запреты в сейфе его возлюбленной.

В октябре 2024 года сообщалось, что в Таиланде пожилой монах с мачете изрубил 27-летнего мужчину, выкапывавшего личинок цикад. По словам задержанного священнослужителя, пострадавший находился под воздействием наркотиков.

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