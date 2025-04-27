Гузеева рассказала об уехавшей из России подруге и чуть не расплакалась

Ведущая Гузеева призналась, что скучает по актрисе Азаркиной, живущей в Грузии

Известная российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева рассказала, что скучает по своей близкой подруге, уехавшей из России в 2022 году, и чуть не расплакалась. В этом она призналась в интервью журналистке Лауре Джугелии, доступном на YouTube.

На вопрос журналистки о том, есть ли те, по кому телеведущая скучает, она ответила утвердительно и добавила, что сейчас заплачет. Гузеева уточнила, что скучает по актрисе Лилии Азаркиной. При этом ведущая отметила, что не поддерживает отношение с друзьями, критикующими Россию.

«Уехала из страны, уехала в Грузию, дурочка. Я ее люблю. (...) Я по ней прямо вот скучаю очень», — посетовала Гузеева. Ведущая призналась, что очень любит Азаркину и «сходит по ней с ума».

Ранее Гузеева рассказала о поставленном семье ультиматуме. Она вспомнила, что однажды пригрозила близким, что будет жить отдельно, если они не будут соблюдать установленные в их доме правила.