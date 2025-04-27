Правозащитница Какабадзе: Россия находится в беспроигрышной позиции на Украине

В Тбилиси заявили о «беспроигрышной позиции» России в конфликте с Украиной. Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на правозащитницу, члена «Единой нейтральной Грузии» Нану Какабадзе.

По ее словам, Украина проигрывает эту войну и об этом все знают. Она заявила, что поэтому Киев и его европейские кураторы стараются выйти из конфликта с Россией с наименьшими потерями. Правозащитница отметила, что Зеленский «завершен», потому что украинцы требуют от него ответа за жертвы, беженцев, разрушенную экономику и потерянные территории. В противовес этому Какабадзе заявила, что позиция России — беспроигрышная. По ее мнению, Россия выдержала санкции, благодаря которым началась перезагрузка экономики и усиление военный промышленности и патриотизма.

По словам члена «Единой нейтральной Грузии», война России и Украины ввергла в кризис не только Украину, но и всю Европу. Она подчеркнула, что в ведущих европейских странах происходит рецессия из-за санкций.

Ранее, Какабадзе заявила об иллюзорности победы над Россией.