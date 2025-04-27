Лавров: РФ продолжит атаковать объекты, используемые украинскими военными

Глава МИД России Сергей Лавров раскрыл цели атак российских военных на Украине. Об этом он высказался в интервью CBS News.

Лавров напомнил, что Россия продолжает наносить удары только по объектам, которые используют украинские военные и иностранные наемники, или по объектам военной инфраструктуры.

Он подчеркнул, что, в отличие от Вооруженных сил Украины (ВСУ), российские войска никогда не атакуют гражданские объекты целенаправленно. При этом он подчеркнул, что если таковые используются украинскими военными, то Минобороны и командиры имеют право их атаковать.

Ранее Лавров раскрыл подробности переговоров по урегулированию украинского конфликта. По словам главы ведомства, Москва выдвигает и рассматривает предложения по мирному завершению конфликта. При этом Лавров подчеркнул, что не раскроет содержание диалога по Украине, пока он продолжается.