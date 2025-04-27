Лавров опроверг неготовность России пойти на уступки по Украине

Лавров опроверг сведения, что РФ не готова на уступки в урегулировании конфликта

Глава МИД России Сергей Лавров опроверг сведения о том, что Россия не готова пойти на уступки в ходе урегулирования конфликта с Украиной. Об этом он высказался в интервью компании CBS.

На слова журналиста CBS о том, что Москва не готова на уступки по украинскому конфликту, министр ответил, что это не так. «Отвечу коротко: Вы не правы. Я неоднократно подчеркивал и в отношении Украины, и в отношении стратегических отношений с США нашу готовность искать баланс интересов», — заявил он.

Министр также напомнил, что не собирается публично обсуждать содержание переговоров. Он подчеркнул, что журналисты любят слухи, так как они могут привлечь внимание.

Ранее Лавров высказался о переговорах с Украиной. Он заявил, что не собирается раскрывать суть диалога, пока он тот продолжается. При этом глава МИД добавил, что Россия выдвигает инициативы по урегулированию украинского конфликта.