Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:31, 27 апреля 2025Мир

Лавров опроверг неготовность России пойти на уступки по Украине

Лавров опроверг сведения, что РФ не готова на уступки в урегулировании конфликта
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Tatyana Makeyeva / Pool / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров опроверг сведения о том, что Россия не готова пойти на уступки в ходе урегулирования конфликта с Украиной. Об этом он высказался в интервью компании CBS.

На слова журналиста CBS о том, что Москва не готова на уступки по украинскому конфликту, министр ответил, что это не так. «Отвечу коротко: Вы не правы. Я неоднократно подчеркивал и в отношении Украины, и в отношении стратегических отношений с США нашу готовность искать баланс интересов», — заявил он.

Министр также напомнил, что не собирается публично обсуждать содержание переговоров. Он подчеркнул, что журналисты любят слухи, так как они могут привлечь внимание.

Ранее Лавров высказался о переговорах с Украиной. Он заявил, что не собирается раскрывать суть диалога, пока он тот продолжается. При этом глава МИД добавил, что Россия выдвигает инициативы по урегулированию украинского конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров опроверг неготовность России пойти на уступки по Украине

    Лавров прокомментировал призыв Трампа остановить удары по Украине

    Раскрыто число переданных Украине Чехией артснарядов в рамках инициативы по боеприпасам

    В Британии заявили о лжи об Украине со стороны западной пропаганды

    Жулину запретили ехать на отбор к Олимпиаде-2026

    Путин поздравил командиров освобождавших Курскую область военных

    «Салават Юлаев» начал с победы полуфинальную серию Кубка Гагарина

    В российском городе закладчик спрятал героин в музыкальную колонку и попался

    В МИД РФ заявили о попытке Зеленского воспользоваться Трампом

    Лавров раскрыл цели атак российских военных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости