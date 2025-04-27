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15:26, 27 апреля 2025Россия

МВД проверит лечащего онкологию фильтрами для воды доктора

Доктора Огулова обвинили в мошенничестве из-за лечащих от рака фильтров для воды
Ольга Коровина

Фото: 21 swan / Unsplash

Доктора народной медицины Александра Огулова, который продает фильтры для воды, якобы спасающие от онкологических заболеваний, проверят на мошенничество. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, соответствующее заявление поступило в МВД России от активистов движения «Сорок сороков». Они обратили внимание, что Огулов заявляет о целебных свойствах своей продукции. Фильтры для воды якобы лечат от депрессии и рака.

«На подобные вещи чаще всего ведутся одинокие люди или пенсионеры. Пожилых людей легче убедить», — заявили общественники. Они отметили высокую стоимость продукции Огулова и добавили, что из-за подобной «медицины» пенсионеры не хотят обращаться к настоящим врачам.

Известно, что Огулов продает «целебный» фильтр для воды за 100 тысяч рублей. Также в продаже, например, есть чехол для телефона с «защитой биополя».

Ранее сообщалось, что житель Москвы захотел обучиться у знахаря галактическому языку, чтобы самому стать целителем и вылечить язву, но не выжил.

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