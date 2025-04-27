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16:04, 27 апреля 2025Моя страна

На Северном Кавказе нашли редчайшие древние артефакты

В некрополе Алхан-Кала в Чечне нашли артефакты и золотые украшения IV века
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Академия наук Чеченской Республики

В Чеченской Республике археологи обнаружили редчайшие древние артефакты. Об этом сообщает Heritage Daily со ссылкой на исследовательскую команду из Института археологии РАН и Академии наук Чеченской Республики.

На Северном Кавказе во время раскопок древнего некрополя Алхан-Кала, который представляет собой кладбище, использовавшееся с IV по XIII век, были найдены артефакты, проливающие свет на богатство и культуру средневекового аланского общества. Ученые обнаружили захоронения, содержащие изысканные золотые украшения, предметы из стекла, оружие и элементы конской упряжи.

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Среди наиболее впечатляющих находок — золотая подвеска с полудрагоценными камнями и редкая стеклянная чаша, предположительно, привезенная из Византии или Персии. По мнению археологов, находки указывают на высокий уровень ремесленного мастерства и активные торговые связи алан с другими регионами, включая Византию, Сасанидский Иран и мир арабского Востока.

Исследователи отметили значимость захоронений для понимания культурной и социальной структуры Алании — государства, существовавшего на территории Северного Кавказа до монгольского нашествия. Результаты раскопок будут опубликованы в научных журналах и представлены на международных конференциях по археологии.

Ранее в апреле россиянин спустя 100 лет передал в музей осколок знаменитого колокола.

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