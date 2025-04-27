На Украине рассказали о новых договоренностях с США

Шмыгаль: Договор о минералах не будет учитывать предыдущую помощь Вашингтона

Украина и Соединенные Штаты договорились, что в договоре о недрах не будет учитываться ранее предоставленная американская помощь. Об этом рассказал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, по итогам встречи с министром финансов Штатов Скоттом Бессентом была достигнута договоренность о том, что документ не будет учитывать американскую помощь, которая была предоставлена до его подписания. Шмыгаль также уточнил, что работа над соглашением продолжается.

Ранее спикер МИД Украины рассказал, что Киев хочет как можно скорее согласовать с Вашингтоном текст сделки по недрам. В Киеве также понимают, что данное соглашение является критически важным для развития стратегического партнерства между Украиной и Штатами.

До это в Раде предположили, что Украина и США могут не успеть подготовить соглашение по недрам в срок до 26 апреля. При этом после привлечения внешних консультантов процесс подготовки ресурсной сделки стал двигаться в лучшую сторону.