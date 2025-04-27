На Западе раскрыли смысл жеста Трампа в Ватикане

Филиппо: Трамп дал послание миру, попросив Макрона уйти со встречи с Зеленским

На Западе раскрыли смысл жеста главы США Дональда Трампа, который попросил своего французского коллегу Эммануэля Макрона уйти со встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане. По мнению лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо, это послание миру, передает РИА Новости.

«Фантастическая сцена в Ватикане, когда Трамп буквально прогнал Макрона. Это ясное послание: спасите мир и прогоните ястребов, разжигающих войну на Украине», — отметил Филиппо.

Импровизированная встреча президентов США и Украины состоялась перед прощанием с Папой Римским в Ватикане в субботу, 26 апреля.

Ранее было опубликовано видео, на котором Макрон поздоровался с Зеленским, а затем убрал свою руку в ответ на протянутую для приветственного рукопожатия руку Трампа. В ответ президент США обратился к Макрону: «В этом вы не правы, мне нужно от вас одолжение — вас здесь быть не должно», — распознал специалист по чтению по губам Никола Хиклинг.