На Западе сообщили об унизившем Макрона Трампе

Боуз: Трамп не дал Макрону присоединиться к переговорам с Зеленским

Президент США Дональд Трамп не позволил французскому коллеге Эммануэлю Макрону присоединиться к переговорам с украинским лидером Владимиром Зеленским. На это указал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

Так он прокомментировал опубликованное Белым домом видео, на котором показали подготовку к переговорам в Ватикане. Как видно на записи, изначально стояли три стула. Когда Макрон подходит к Трампу и Зеленскому, глава Белого дома преграждает ему дорогу рукой и что-то говорит.

«Трамп посоветовал Макрону не участвовать в ней. Макролеон сделал, как ему было сказано», — сделал вывод журналист.

Ранее Боуз заявил, что Владимир Зеленский после разговора с Дональдом Трампом отправился на встречу с Эммануэлем Макроном, чтобы сообщить ему детали беседы.