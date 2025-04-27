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14:56, 27 апреля 2025Экономика

По Москве проехался российский электромобиль

Предсерийный образец российского электромобиля «Атом» проехал по Москве
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: dzen.ru

Предсерийный образец электромобиля «Атом» российского производства проехал по улицам Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что электромобиль проехал по Павелецкой набережной, Третьему транспортному кольцу, Комсомольскому и Ленинскому проспектам и проспекту Мира.

Конечной точкой маршрута «Атома», совершенного им вне тестовых испытаний, стал музей «Атом» в парке ВДНХ.

Отмечается, что предсерийный образец электрокара представила компания «Кама» в конце 2024 года.

Ранее стало известно, что «Атом» предложат протестировать потенциальным покупателям через краткосрочную подписку или каршеринг. Сообщалось, что срок такой подписки составит неделю. При этом стоимость ее не раскрывалась. Серийное производства «Атома» планировалось начать до конца 2025 год на автомобильном заводе «Москвич» — бывшем предприятии компании Renault.

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