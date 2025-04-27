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19:52, 27 апреля 2025Силовые структуры

Подорвавшего генерала Москалика украинского агента доставили в суд

В Москве подорвавшего генерала Москалика агента СБУ Кузина доставили в суд
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости СК предъявил обвинение подорвавшему генерала Москалика украинскому агенту

Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

В Москве подорвавшего в Балашихе замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика украинского агента Игната Кузина доставили в суд. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

В ближайшее время Басманный суд начнет рассмотрение материала об избарнии Кузину меры пресечения.

Ранее, следствие предъявило обвинение фигуранту по статьям 205 («Террористический акт»), 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ») и 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств») УК РФ. Он рассказал правоохранителям, что был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) за денежное вознаграждение. Кроме того, Кузин сообщил о задачах, которые поставили перед ним.

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