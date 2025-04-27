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17:20, 27 апреля 2025Мир

Премьер Гренландии ответил на вопрос о планах США фразой «не будем чьей-то собственностью»

Премьер Гренландии Нильсен: Остров никогда не будет чьей-то собственностью
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен ответил на вопрос о планах президента США Дональда Трампа присоединить остров к государству фразой «никогда не будем чьей-то собственностью». Об этом он заявил на пресс-конференции в Копенгагене после переговоров с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, передает ТАСС.

«Мы готовы к прочному партнерству и дальнейшему развитию. Но мы хотим уважения. Мы никогда, никогда не будем собственностью, которую может купить кто угодно», — заключил Нильсен.

В свою очередь, Фредериксен на вопрос о том, хотела бы она встретиться с Трампом, ответила, что позиция Дании была ясно изложена ранее. «Мы всегда хотим встретиться с американским президентом, конечно, хотим», — обозначила она.

Ранее Трамп заявил, что не шутил о присоединении к США Гренландии и Канады, а также установлении контроля над Панамским каналом. Он подчеркнул, что этот вопрос имеет геополитическую ценность и отвечает интересам в сфере безопасности.

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