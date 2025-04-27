Президент Словакии запретил согражданам служить в ВСУ

Президент Словакии Пеллегрини не разрешил четырем гражданам служить в ВСУ

Президент Словакии Петер Пеллегрини запретил гражданам страны службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом сообщает информационное агентство TASR со ссылкой на администрацию президента.

По информации источника, глава государства не разрешил нескольким добровольцам поехать на Украину. «За разрешением служить в ВСУ обратились четыре человека. Президент не дал своего согласия», — заявили в администрации.

Издание уточняет, что, согласно Закону о воинской обязанности в Словакии, служба в иностранных вооруженных силах должна быть разрешена лично президентом страны.

Ранее Пеллегрини заявил, что саммиты Европейского союза (ЕС) по урегулированию конфликта на Украине бесполезны и не приносят результатов. Он добавил, что никаких конкретных решений не было предложено и на неформальных встречах.