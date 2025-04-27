Россиянам дали советы по подготовке авто к дачному сезону

Автоэксперт Гоман посоветовал проверить радиаторы перед дачным сезоном

Поездки на дачу — особая нагрузка для автомобиля, так как чаще всего дачники испытывают свой личный транспорт ездой по бездорожью, где особенно много пыли и песка, а иногда и загружают машины так, что проседает кузов, рассказал руководитель автосервиса FIT SERVICE «Павелецкая» Александр Гоман. Советы по подготовке авто он дал россиянам в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, дачникам особенно важно проверить, в каком состоянии находятся радиаторы. Если они грязные, забиты осенне-зимним мусором или есть даже минимальные течи, то важно оперативно записаться в автосервис. При осмотре стоит обратить внимание на все стыки, патрубки и помпы, добавил Гоман.

Не менее важно проверить антифриз с помощью рефрактометра, полагает эксперт. Если он старый и загрязненный, то вряд ли справится с отводом тепла во время длительных поездок в жару, а также не защитит от коррозии патрубки, появится ржавчина, забьются трубки радиатора.

Собеседник «Ленты.ру» посоветовал убедиться, что в тормозной жидкости нет превышения уровня влаги. Он объяснил, что из-за роста температуры окружающей среды, возрастает нагрев суппортов, ускоряется процесс испарения воды и образования воздуха в тормозной системе. Это может привезти к снижению эффективности торможения.

Обязательна проверка и всех остальных технических жидкостей Александр Гоман автоэксперт

«Следующий фокус внимания — на подвеску авто. Самое главное — убедиться, что нет течей на амортизаторах, ГУР и рулевом механизме, рычагах и их сайлентблоках. Подвеска должна быть герметична, все подкрылки, решетки и защиты должны стоять на месте», — поделился эксперт.

Водителям рекомендовали заблаговременно провести диагностику кондиционера и заправить его, а также поменять воздушный фильтр, чтобы подстраховаться от негативного влияния пыли, песка и дорожной грязи.

«Перегружать автомобиль вещами не стоит. Полезно проверить инструкцию и убедиться в допустимой нагрузке на ось. В случае перегрузки есть риски ускорить износ резины. Новый комплект шин сегодня стоит очень ощутимо, поэтому лучше сделать два-три рейса, но сохранить свои колеса и сопряженные системы авто в исправности», — заключил Гоман.

Ранее автомобильный эксперт Вячеслав Субботин рассказал, что шины на легковых автомобилях нужно менять, если глубина протектора не менее 1,6 миллиметра или появились индикаторы износа, а чтобы покрышки оставались в хорошем состоянии долго — исключить воздействие ультрафиолета.