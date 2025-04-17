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05:03, 17 апреля 2025ЭкономикаЭксклюзив

Автоэксперт рассказал о первых признаках износа шин

Автоэксперт Субботин: Шины нужно менять при первых признаках износа
Дмитрий Сперанский
Дмитрий Сперанский (корреспондент)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин рассказал, что шины на легковых автомобилях нужно менять, если глубина протектора не менее 1,6 миллиметра или появились индикаторы износа, а чтобы покрышки оставались в хорошем состоянии долго — исключить воздействие ультрафиолета. Об этом он сообщил «Ленте.ру».

«Когда остаточная глубина рисунка протектора для легковых автомобилей не менее чем 1,6 миллиметра. Второе, когда индикаторы износа появились и уже трут об асфальт, это такие бугорки внутри протектора. Вот тогда и нужно менять резину», — сказал Субботин.

Дополнительным фактором может стать воздействие ультрафиолета, так как он приводит к росту давления в покрышках, добавил эксперт.

«Если резина потрескалась, полопалась, то не надо ждать, что она будет служить исправно, надо ее менять», — подчеркнул Субботин.

Правила дорожного движения четко регламентируют допустимую глубину протектора: 1,6 миллиметра для лета и 4 миллиметра для зимы.

15 апреля руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд разрешил россиянам менять зимнюю резину на летнюю. Метеоролог напомнил, что зимнюю резину нужно оставлять, когда температура держится ниже +5 градусов. При такой погоде эластичность резины теряется, сцепление с дорожным покрытием ухудшается, а тормозной путь увеличивается, объяснил Вильфанд. Однако на сегодня, по его словам, пороговое значение температуры уже превышено.

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