Российским автовладельцам дали рекомендации по смене резины

Вильфанд: Зимнюю резину можно уверенно менять на летнюю

О коварстве холодной погоды можно забыть и уверенно менять зимнюю резину на летнюю, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Метеоролог напомнил, что зимнюю резину нужно оставлять, когда температура держится ниже +5 градусов. При такой погоде эластичность резины теряется, сцепление с дорожным покрытием ухудшается, а тормозной путь увеличивается, объяснил Вильфанд. Однако на сегодня, по его словам, пороговое значение температуры уже превышено, а значит бояться менять резину не стоит.

Вильфанд добавил, что в середине апреля отрицательные ночные температуры являются обычным явлением. Он также привел в пример май прошлого года, когда на улице выпал снег, однако такие похолодания являются краткосрочными.

«Временный снежный покров держится несколько часов, иногда сутки. Но самое главное, что эти заморозки бывают ночью, а утром, когда встает солнце, температура выше пятиградусной отметки. Поэтому да, меняйте резину смело и уверенно», —заключил метеоролог.

Ранее ожидаемую на Пасху погоду столичные синоптики назвали «метеорологическим чудом». Так, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что днем 20 апреля воздух в городе прогреется до плюс 20 градусов, а ночью столбики термометров покажут не ниже 9-12 градусов тепла.