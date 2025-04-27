Петренко: Бойцы ВСУ убили жителя села Плехово Курской области

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) 13 сентября 2024 года убили жителя села Плехово Курской области, о расправе следователям рассказала его мать. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко, ее слова приводит Telegram-канал «Следком».

Жительница села рассказала следователям, что в тот день ее сын хотел забрать продукты из своего дома, однако был казнен украинскими военными. Тело мужчины было обнаружено с огнестрельными ранениями и связанными руками.

Также женщина рассказала, что бойцы ВСУ вскрывали дома и гаражи, откуда похищали вещи и автомобили местных жителей. По установленным фактам было возбуждено уголовное дело по статьям 205 и 356.1 («Террористический акт» и «Мародерство») УК РФ.

«Следствием будут установлены и привлечены к ответственности все представители украинских военнослужащих, причастные к этим преступлениям», — подчеркнула Петренко.

В субботу, 26 апреля, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Курской области. Сообщалось, что российские войска вернули последний населенный пункт, находившийся под контролем украинских военных, — село Горналь.