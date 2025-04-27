Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:31, 27 апреля 2025Силовые структуры

СК установил факт расправы бойцов ВСУ над жителем Курской области

Петренко: Бойцы ВСУ убили жителя села Плехово Курской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) 13 сентября 2024 года убили жителя села Плехово Курской области, о расправе следователям рассказала его мать. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко, ее слова приводит Telegram-канал «Следком».

Жительница села рассказала следователям, что в тот день ее сын хотел забрать продукты из своего дома, однако был казнен украинскими военными. Тело мужчины было обнаружено с огнестрельными ранениями и связанными руками.

Также женщина рассказала, что бойцы ВСУ вскрывали дома и гаражи, откуда похищали вещи и автомобили местных жителей. По установленным фактам было возбуждено уголовное дело по статьям 205 и 356.1 («Террористический акт» и «Мародерство») УК РФ.

«Следствием будут установлены и привлечены к ответственности все представители украинских военнослужащих, причастные к этим преступлениям», — подчеркнула Петренко.

В субботу, 26 апреля, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Курской области. Сообщалось, что российские войска вернули последний населенный пункт, находившийся под контролем украинских военных, — село Горналь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Суд отправил в СИЗО подорвавшего генерала Москалика украинского агента

    Кадыров заявил об ударе «Градами» по скоплению живой силы ВСУ на сумском направлении

    Футболист «Факела» сломал ногу в матче РПЛ

    СК установил факт расправы бойцов ВСУ над жителем Курской области

    Американский бизнесмен раскритиковал слова Зеленского о России

    В Германии назвали возможного нового главу МИД

    «Рубин» вырвал победу у худшего клуба РПЛ

    В Подмосковье мужчина облил велосипедиста пивом и не выжил

    В российском городе ФСБ поймала мошенника за вымогательство под видом спецслужб

    Тарасова резко отреагировала на запрет Жулину ехать на олимпийский отбор фигуристов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости