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20:15, 27 апреля 2025Россия

Советский паспорт Жириновского продали за миллион рублей

Загранпаспорт экс-главы ЛДПР Жириновского был продан на аукционе за 1,1 млн руб.
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Северный Аукционный Дом

Загранпаспорт бывшего лидера и сооснователя партии ЛДПР Владимира Жириновского был продан на аукционе в Санкт-Петербурге более чем за миллион рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Лот №750. Заграничный паспорт В.В. Жириновского 1990-е. Продано за 1 100 000 рублей», — говорится в сообщении аукциона. Сообщалось, что стартовая цена на лот составляла 100 тысяч рублей.

Отмечается, что загранпаспорт советского образца, выставленный на торги, был выдан экс-главе ЛДПР в 1992 году сроком на пять лет. На документе была подпись Жириновского и его визы. Агентство отмечает, что паспорт был в хорошем состоянии.

Ранее дочь Жириновского Анастасия Боцан-Харченко назвала самый светлый прогноз бывшего лидера ЛДПР. В нем политик утверждал, что Москва станет одним из пяти политических центров мира. Он также заявил, что к 2050 году может сформироваться окончательное могущество России.

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