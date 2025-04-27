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14:14, 27 апреля 2025Из жизни

Такса полтора года выживала на острове в Индийском океане и была спасена

The Guardian: Такса потерялась на острове Кенгуру и была спасена через 529 дней
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: AlexaFelice / Shutterstock / Fotodom  

Миниатюрная такса Валери полтора года выживала на острове в Индийском океане и была спасена. Об этом сообщила газета The Guardian.

Валери потерялась на острове Кенгуру, Австралия, в ноябре 2023 года. Она сбежала из лагеря в заливе Стокс, где отдыхали ее хозяева — Джорджия Гарднер и Джош Фишлок из Нового Южного Уэльса.

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Пара сразу же начала искать собаку. Таксу несколько раз замечали на острове, а волонтеры пытались поймать ее с помощью камер и приманок, но безуспешно. Наконец, спустя 529 дней, Валери наконец попала в одну из ловушек.

Уточняется, что такса в хорошей форме и здорова. Теперь она вернется к любящим хозяевам.

Ранее в Австралии мужчина прогнал крокодила, который собирался напасть на его собаку. Спасение питомца попало на видео.

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