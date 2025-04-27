Умер известный канадский актер и писатель Жан-Клод Джермейн

В Канаде на 86-м году жизни умер известный актер и писатель Жан-Клод Джермейн

В Канаде на 86-м году жизни умер известный канадский актер, писатель, драматург и театральный деятель Жан-Клод Джермейн. Об этом сообщает Radio Canada со ссылкой на его дочь Кристин Джермейн.

По данным источника издания, причина смерти Джермейна не сообщается. Актер оставил след в развитии театрального искусства и страны.

По информации Ura.ru, актер родился в 1939 году. В 1969-м он основал театральную компанию Le Th??tre du Same Name, известную впоследствии как Th??tre d'Aujourd'hui. С середины 1970-х годов Джермейн активно снимался в кино и публиковал свои произведения.

Ранее сообщалось, что британский актер Гордон Фейт, известный по ролям в сериалах и кинопроектах, ушел из жизни в возрасте 94 лет.