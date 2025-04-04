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13:42, 4 апреля 2025Культура

Умер звезда «Войны и мира» и «Доктора Кто»

Известный британский актер Гордон Фейт ушел из жизни накануне 95-летия
Андрей Шеньшаков

Фото: Shutterstock / Fotodom

Британский актер Гордон Фейт, известный по ролям в сериалах и кинопроектах, ушел из жизни в возрасте 94 лет. Об этом сообщается на официальном сайте артиста.

Помимо съемок, Фейт также основал студию по обучению вокалу, которой занимался практически до последних дней жизни. Сообщается, что сердце актера перестало биться накануне юбилея: 14 марта он должен был отпраздновать свой день рождения, но не дожил около суток.

«Семья Гордона сообщила о его смерти после ухудшения здоровья. Школа объявляет о своем закрытии, а его близкие благодарят всех учеников, которых он обучал за свою долгую и легендарную карьеру. Он будет жить в ваших собственных судьбах и памяти», — говорится в заявлении.

Среди самых значимых ролей Фейта — появление в нескольких эпизодах культового сериала «Доктор Кто», а также экранизация великого романа Льва Толстого «Война и мир» 1972 года с Энтони Хопкинсом в роли Пьера Безухова. В ней Фейт сыграл князя Голицына.

Ранее стало известно, что умер главный актер из фильма «Бэтмен навсегда» и звезда Голливуда, который долгое время боролся с заболеванием.

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