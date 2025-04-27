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04:51, 27 апреля 2025Мир

В Британии признали преимущество России над Западом в одном вопросе

Telegraph: Россия одержала верх в кампании на истощение Украины и Запада
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Россия одержала верх в кампании на истощение Украины и Запада. О преимуществе Москвы в этом вопросе сообщило британское издание The Telegraph.

«У нас нет другого выбора, кроме как вести переговоры на основе последних мирных предложений [президента США Дональда] Трампа или чего-то в этом роде. Украинские уступки неизбежны. Россия, несомненно, одержала верх в кампании на истощение», — указано в материале.

Отмечается, что украинский конфликт показал мрачное будущее НАТО, так как альянс продемонстрировал свою несостоятельность, а слова европейских лидеров о поддержке «столько, сколько потребуется» так и остались словами. При этом Европа, критикующая мирную инициативу Трампа по Украине, так и не предложила альтернативу продолжению боевых действий.

Ранее египетский политолог Мухтар Гобаши оценил положение Украины в переговорах с Россией. «Разговоры Украины о навязывании условий для переговоров бесполезны и неприемлемы. Украина не сможет воевать с Россией в предстоящие годы, особенно после боев в Курской области», — признал он.

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