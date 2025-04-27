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19:03, 27 апреля 2025Интернет и СМИ

В Британии заявили о лжи об Украине со стороны западной пропаганды

Журналист Хитченс: Ложь пропаганды Запада об Украине достигла небывалых размахов
Ольга Коровина

Фото: Thomas Peter / Reuters

Журналист Питер Хитченс обвинил пропаганду стран Запада в откровенной лжи о событиях на Украине. Об этом он заявил в своей статье для британского издания Daily Mail.

«Вряд ли кто-то в этой стране знает правду об Украине. Ничего подобного не было с тех пор, как нам лгали о вторжении в Ирак», — написал Хитченс.

Журналист отметил, что британские власти не раскрывали людям правду о причинах событий на Украине. Он добавил, что Британия не должна была становиться частью конфликта. «Вас накормили пропагандистской чепухой о "демократии", свободе и выдуманной российской угрозе», — добавил Хитченс.

Ранее Хитченс заявил, что решение премьер-министра Великобритании Кира Стармера отправить войска на Украину станет поводом скорого начала войны с Россией.

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