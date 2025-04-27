Песков: Развитие отношений Ближнего Востока с Россией расходится с позицией ЕС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил основное различие между позициями стран Ближнего Востока и Евросоюза (ЕС) в отношениях с Кремлем. Его комментарий передает ТАСС.

По его словам, взаимный интерес стран Ближнего Востока к сотрудничеству с Россией заметно отличается от европейского подхода. «Здесь мы видим абсолютную взаимность. И она, конечно, контрастирует с тем, что мы видим у европейских стран», — заявил Песков. Он добавил, что Россию связывают прекрасные отношения с Катаром, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Известно, что 17 апреля в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина и эмира Катара. В этот же день российский президент встретился с министром иностранных дел Ирана. Кроме того, 22 апреля Путин обсудил ситуацию вокруг иранской ядерной программы с султаном Омана.

Ранее сообщалось, что в Кремле заявили о готовности России развивать отношения со всеми странами, которые изъявят такое желание.