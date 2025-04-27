В Кремле прокомментировали слова Трампа о Крыме и России

Песков: Есть много элементов, которые во многом совпадают с нашей позицией

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о Крыме и России. Об этом в воскресенье, 27 апреля, сообщил журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.

Журналист попросил Пескова прокомментировать слова Трампа о том, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию на Украине и Зеленский это понимает. Представитель Кремля ответил на это, что работа продолжается. Он отметил, что еще рано говорить о каких-либо условиях и работа эта не может вестись в публичном формате. Пресс-секретарь президента Путина подчеркнул, что она может быть только в дискретном формате.

Зарубин процитировал заявление Трампа о том, что в развязывании конфликта виноват Киев и его причиной послужило то, что Украина стала говорить о вступлении в НАТО. В обращении к официальному представителю Кремля журналист отметил, что эти слова во многом совпадают с позицией России. «Есть много элементов, которые действительно совпадают с нашей позицией», — ответил Песков.

Ранее в Кремле заявили, что пока рано предварительно говорить об условиях сделки по Украине.